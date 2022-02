HBO Max w Polsce od 8 marca. Na start abonament w promocji

Abonament HBO Max będzie na start dostępny w promocji. Twórcy serwisu proponują bezterminową zniżkę w wysokości 33 proc., dzięki czemu miesięczny abonament może kosztować 19,99 zł (zamiast regularnych 29,99 zł). Warunkiem jest jednak skorzystanie z tej oferty do końca marca 2022 roku i od tej chwili utrzymywanie ciągłości subskrypcji.

HBO Max zaznacza, że jeśli w przyszłości zmieni się cena bazowa, promocyjna siłą rzeczy również - stały będzie jednak 33-porocentowy rabat. Co istotne, konta dotychczasowych użytkowników serwisu HBO GO zostaną automatycznie przeniesione do nowej usługi i staną się kontami serwisu HBO Max. Dla takich użytkowników też będzie dostępna promocja na abonament.