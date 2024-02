Orange wyłącza sieć 3G. Zostało kilka tygodni

Przypomnijmy, że popularny operator zaczął wygaszać sieć 3G we wrześniu ubiegłego roku . Wówczas dostęp do przestarzałej dziś technologii wyłączono w powiatach pilskm, złotowskim, wałeckim, wieruszowskim, wieluńskim i pajęczańskim. Teraz prace nad rozwojem sieci są kontynuowane i w kolejnych regionach zamiast pasma 3G zostanie uruchomiona sieć LTE/4G. Dokładny harmonogram wyłączeń 3G na najbliższe tygodnie:

Większość klientów nie musi obawiać się zmian zapowiadanych przez Orange. Wynika to bowiem z faktu, że w ostatnich kilku latach udział sieci 3G w całym ruchu "pomarańczowych" spadł z poziomu 26 proc. do ok. 2,5 proc. Rozwój technologii i dominacja LTE oraz 5G sprawiły, że 3G jest dziś przestarzałą technologią, z której korzysta coraz mniej ludzi .

Operator podkreśla przy okazji ogłoszenia wyłączenia 3G w kolejnych powiatach, że dotychczasowe zmiany przyczyniły się do zwiększenia efektywności pasmowej. Oznacza to, że klienci Orange mieli w okresie od września do grudnia 2023 r. przesłać o wiele więcej danych, co jest zasługą obecności sieci LTE, która zastąpiła używane wcześniej 3G. Ponadto zwiększył się też udział ruchu głosowego w technologii VoLTE, która zapewnia lepszą jakość dźwięki podczas rozmów i zmniejszyła się liczba przeciążeń sieci.