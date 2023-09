Orange zwróci klientom pieniądze. Można dostać 49 złotych lub więcej

UOKiK zakwestionował praktyki Orange Polska w dwóch kwestiach. Pierwsza z nich dotyczyła pobierania opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile . Opłaty te były naliczane nawet w sytuacji, gdy konsument korzystał z oferty, która obejmowała darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach posiadanego pakietu. Co więcej, opłaty były naliczane nie tylko za czas faktycznego połączenia z konsultantem, ale również za czas oczekiwania na takie połączenie.

Takie działania Orange Polska mogły być niezgodne z ustawą o prawach konsumenta. Przepis ten jasno wskazuje, że opłata za połączenie z numerem wskazanym przez przedsiębiorcę do kontaktu w sprawie zawartej umowy, nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą, z której korzysta konsument . Jeżeli konsument posiada ofertę darmowych rozmów, to za próbę skontaktowania się z usługodawcą, nie powinny być pobierane żadne opłaty.

Druga praktyka, która została zakwestionowana przez Prezesa UOKiK, dotyczyła pobierania opłat w wysokości 49 zł za diagnozę , czy doszło do zgłaszanego w reklamacji przez konsumenta uszkodzenia i która ze stron przyczyniła się do jego powstania. W wyniku tych kontrowersyjnych praktyk, Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył na Orange Polska obowiązek wykonania zobowiązania.

Zobowiązanie to dotyczy zwrotu kosztów za połączenia z infolinią. Dotyczy ono byłych i obecnych klientów w ofertach Orange i nju , którzy dzwonili na infolinię od 12 marca 2022 do 12 marca 2023 r., zawarli nową umowę lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 r., w czasie kontaktu z infolinią posiadali pakiet z nielimitowanymi rozmowami na telefony komórkowe, nie złożyli reklamacji w zakresie kosztów połączenia z infolinią lub otrzymali negatywną odpowiedź.

Konsumenci, którzy nie są już klientami usług Orange i nju, również mogą otrzymać zwrot opłat , ale będą musieli w tym celu wypełnić formularz na stronie przedsiębiorcy, na co będą mieli 3 miesiące od publikacji przez spółkę informacji o decyzji.

Co więcej, spółka zobowiązała się do zaprzestania pobierania opłat za usługę serwisową asysty technicznej polegającej na diagnozie uszkodzenia. Zwróci również pobrane opłaty w wysokości 49 zł lub jej wielokrotności. Rekompensata będzie przysługiwała konsumentom, którzy od 7 czerwca 2022 r. do dnia zaprzestania pobierania opłaty zapłacili za diagnozę uszkodzenia.