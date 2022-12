Oszuści po raz kolejny próbują wyłudzić dane do naszych kart płatniczych. W tym celu stworzyli fałszywe strony, które podszywają się pod system e-Toll. Są one doskonałym przykładem, tego jak działają oszuści. Podrobiony adres WWW (e-tollgov[.]pl.) tak naprawdę w niewielkim stopniu różni się od oryginału. Zauważyć można, że brakuje jednej kropki. Pojawił się też dodatkowy myślnik (dla przypomnienia - prawidłowy adres witryny systemu to etoll.gov.pl).