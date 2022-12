Oszustwo "na PZU". Emeryci powinni mieć się na baczności

W sieci co chwila pojawiają się nowe warianty oszustw. Ich wspólnymi cechami są próba uśpienia naszej czujności i skłonienie do podania wrażliwych danych. Najczęściej chodzi o login i hasło do bankowości internetowej, ale zdarza się, że cyberprzestępcy chcą przejąć dostęp do naszych mediów społecznościowych, numer PESEL czy numer dowodu. Utrata każdej z tych informacji może narazić nas na bardzo poważne niebezpieczeństwa - od kradzieży środków zgromadzonych na koncie bankowym, aż po kradzież naszej tożsamości. Żaden ze scenariuszy nie jest optymistyczny.