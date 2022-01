Oszustwo na 300 zł za szczepienie. Oszuści wyłudzają pieniądze "na prezydenta"

Oszuści coraz częściej wykorzystują wizerunki znanych serwisów czy osób by przekonać swoje ofiary do podania im danych. Tym razem przestępcy znaleźli nowy sposób, którego celem jest kradzież pieniędzy z konta ofiary - obiecują 300 złotych za szczepienie.

Jak informuje Bank Spółdzielczy w Oławie, oszuści obiecują wszystkim zainteresowanym, że mogą oni uzyskać 300 złotych za zaszczepienie. Pieniądze te miałby pochodzić od Prezydenta Andrzeja Dudy z nieistniejącego programu "Wsparcie".

Uwaga na fałszywe strony

Dla uwiarygodnienia swoich działań, oszuści przygotowali specjalną stronę, na której starają się przekonać nieświadome osoby do podania swoich danych do bankowości elektronicznej. Już na pierwszy rzut oka widać, że przestępcy poświęcili sporo czasu na uwiarygodnienie swoich działań, bowiem fałszywa witryna podoba jest do oficjalnych stron rządowych.

Fałszywa witryna wykorzystuje nie tylko wizerunek prezydenta. Użyto na niej również polskiego godła i logo gov.pl z którego korzystają państwowe instytucje. Naszą uwagę powinien zwrócić jednak sam link do łącza, który zaczyna się od gov.pl. W rzeczywistości wszystkie oficjalne strony rządowe kończą się takim sufiksem, np. https://pacjent.gov.pl/.

Nie daj się oszukać

Chociaż wspomniana witryna nie jest już obecnie osiągalna, można się spodziewać, że ze w najbliższym czasie może pojawić się wiele podobnych do nich stron. Możliwość zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki to także szansa dla oszustów na nowe, wyrafinowane metody pozyskania naszych danych i dostępu do pieniędzy. Nie można także wykluczać, że podobne, fałszywe kampanie pojawią się w mediach społecznościowych.