PKO BP opublikował komunikat. Klienci muszą uważać

PKO BP przypomina, że celem atakujących jest wyłudzenie danych, a docelowo kradzież pieniędzy. Odbierając telefon od osoby podającej się za konsultanta bankowego, warto więc dokładnie sprawdzić, czy jest on autentyczny , a rozmowa nie ma charakteru oszustwa (wówczas rozmówca najczęściej deklaruje, że pieniądze na koncie są zagrożone i konieczne jest podjęcie jakichś działań, by je ochronić).

PKO BP dodaje, że klienci banku mogą zweryfikować dzwoniącego w aplikacji mobilnej IKO . By to zrobić, konieczne jest wykonanie kilku kroków:

PKO BP nie jest jedynym bankiem, który pozwala w pewien sposób weryfikować konsultantów przez aplikację mobilną. Niedawno o podobnym mechanizmie przypominał ING Bank Śląski w kontekście swojej aplikacji Moje ING Mobile. Poza technicznymi możliwościami weryfikacji rozmówców nie zapominajmy też o zdrowym rozsądku. Jeśli dzwoniący jest natarczywy i stara się wywołać uczucie strachu, to typowa socjotechnika - można być niemal pewnym, że jest to wstęp do próby wyłudzenia danych i pieniędzy.