Karty GeForce RTX 4090 mogą stanąć w płomieniach. Wiedzieli o tym od dawna

Na Reddicie użytkownicy nowych flagowców Nvidii udostępnili już kilka zdjęć przedstawiających stopione wtyczki zasilania 12VHPWR . Dla przypominania, ta 16-pinowa wtyczka wykorzystuje 12 pinów do zasilania, a pozostałe 4 są sygnałowe, co pozwala przesłać aż 600 watów, czyli równowartość czterech wtyczek ośmiopinowych przy znacznie mniejszych rozmiarach (jest mniejsza od pary ośmiopinowych).

Jest to absurdem , ponieważ w takim przypadku nie będzie wystarczająco dużo miejsca pomiędzy wtyczką a panelem bocznym zwykłej obudowy ATX , a co dopiero w przypadku znacznie mniejszych Mini-ITX. Użytkownikom pozostanie zatem tylko szlifierka i domowa modyfikacja obudowy lub stosowanie już pojawiających się dedykowanych wtyczek kątowych jeśli chcą zachować panel boczny.

Problem, według Buildzoida, może stanowić zbyt mały rozmiar wtyczki, który za słabo usztywnia piny w gnieździe. Wygięcie kabla może prowadzić do ograniczenia styku pomiędzy pinem a gniazdem, doprowadzając do generowania zwiększonej temperatury . Warto też zaznaczyć, że wtyczka 12VHPWR w przeliczeniu na pin ma przesłać dwukrotnie więcej W (wyższe natężenie) niż w przypadku ośmiopinowej, a wewnętrzne elementy nie wyglądają na większe.

Wygląda też na to, że problem był znany od miesięcy, na co wskazuje udostępniony slajd z testów przeprowadzonych przez konsorcjum PCI-SIG w chińskich mediach społecznościowych Seasonica. Wynika z nich, że jedynie niewyginane i mające mniej niż 40 przyłączeń wtyczki 12VHPWR przetrwały test, podczas gdy reszta zaczynała się grzać po 2,5 godzinach pracy, a topić po 10-30 godzinach. Są to jednak wyniki z testów sprzed miesięcy najpewniej starej wersji wtyczki.