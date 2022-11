Półprzewodniki zamiast rakiet. Wojna nowej generacji ma globalny zasięg

W praktyce oznacza to, że zbombardowanie kilku tajwańskich fabryk zatrzymuje rozwój świata: braknie najwydajniejszych, najbardziej efektywnych procesorów. Oznacza to nie tylko tak prozaiczne problemy, jak brak smartfonów z górnej półki , kart graficznych czy bardziej zaawansowanych samochodów, ale wstrzymanie prac badawczych związanych choćby z medycyną, źródłami energii czy prognozowaniem pogody .

Problem w tym, że rywalizacja w rejonie, określanym od niedawna mianem Indo-Pacyfiku, prawdopodobnie z biegiem czasu ulegnie zaostrzeniu. Reakcją na to są próby zbudowania własnych zdolności produkcyjnych w zakresie półprzewodników przez Europę i Stany Zjednoczone. A zarazem zachęty dla tajwańskich producentów, by przenosili lub rozbudowywali swoje moce wytwórcze poza macierzystą wyspą.

Świadomość, że atom krzemu ma średnicę 0,26 nm daje obraz tego, jak niewyobrażalnie wielkiej precyzji wymaga produkcja współczesnych procesorów, wykonywanych w litografii 7 czy 5 nm, a niebawem jeszcze mniejszej, co sprowadzi się do działań na poziomie pojedynczych atomów. To technologia, której nie da się po prostu ukraść czy skopiować, zwłaszcza że działające w Chinach fabryki globalnych gigantów z reguły nie korzystają z najbardziej zaawansowanych, pilnie chronionych rozwiązań. Co więcej, budowa fabryki półprzewodników zabiera czas, zazwyczaj 3-5 lat.