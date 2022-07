Kryzys na rynku półprzewodników powróci? USA chce odciąć Chiny od maszyn produkcyjnych

Amerykanie chcą poszerzyć dotychczasowe ograniczenia w dostawach maszyn produkcyjnych do Chin. Aktualnie do Chin nie mogą bez zgody USA trafić żadne maszyny lub komponenty wykorzystujące najnowszą technologię opartą na wykorzystaniu skrajnego ultrafioletu (EUV). To jednak nie wystarcza, toteż Amerykanie lobbują za zakazem starszych maszyn wykorzystujących technologię głębokiego ultrafioletu (DUV).