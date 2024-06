Poważne zagrożenie dla kraju. USA zakazują sprzedaży antywirusa Kaspersky

"Rosja wykazała, że ma nie tylko zdolność, ale i zamiar wykorzystywania rosyjskich firm takich jak Kaspersky do zbierania i wykorzystywania do celów wojskowych osobistych informacji Amerykanów. To zmusza nas do podjęcia dzisiejszych działań," powiedziała sekretarz handlu USA, Gina Raimondo, podczas rozmowy z reporterami, jak podaje Tech Crunch.