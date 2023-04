Bard został programistą. Aktualizacja sztucznej inteligencji od Google

Okazuje się, że pomoc przy programowaniu była jedną z najbardziej oczekiwanych przez użytkowników funkcji Barda. Poza pisaniem i usuwaniem błędów AI ma też możliwość tłumaczenia użytkownikom zagadnień programistycznych, co może być przydatne dla osób, które dopiero się tej sztuki uczą. Dostępnych jest ponad 20 języków programowania, takich jak Phyton, Java, Javascript, C++, Go lub Typescript. Chatbot jest zintegrowany z innymi produktami Google, więc użytkownik może łatwo przenieść kod do środowiska Colab jednym kliknięciem.