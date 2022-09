Putin ogłasza mobilizację. Tak zareagowali rosyjscy internauci

O tym, jak zareagowali Rosjanie na możliwość ogłoszenia przez Putina powszechnej mobilizacji, informowała niedawno Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Z wpisu zamieszczonego przez nią na Twitterze wynika, że we wtorek 20 września krajanie gospodarza Kremla masowo wyszukiwali w Google informacji dot. możliwości opuszczenia kraju oraz odroczenia powołania do wojska.

Używając do tego narzędzia Google Trends , można się przekonać, że powszechnie wpisywano m.in. hasła "mobilizacja", "wyjazd z Rosji", "wylot z kraju" oraz "częściowa mobilizacja". Należy przy tym pamiętać, że wyszukiwarka Google posiada w Rosji 51,8 proc. rynku. Bardzo popularna jest tam również wyszukiwarka Yandex (45,7 proc.).

Niestety, drugie z tych narzędzi nie kataloguje danych z ostatnich dni lub godzin, a jedynie w ujęciu miesięcznym oraz tygodniowym (ostatnie statystyki dotyczą okresu od 12 do 18 września). Ponieważ jednak o możliwości powszechnej mobilizacji mówiło się w Rosji od dawna, a rzecznik Putina jeszcze tydzień temu uspokajał, że takie kroki nie są planowane, ma to swoje odbicie w wynikach wyszukiwania.

Według statystyk Yandex, w ubiegłym tygodniu hasło "mobilizacja" było wpisywane 937 800 razy (w tym czasie 425 152 wyszukiwań dotyczyło też frazy "mobilizacja w Rosji"). O wzroście zainteresowania tym tematem świadczy najlepiej fakt, że jeszcze w tygodniu od 5 do 12 września wyszukiwano tę frazę 158 593 razy. Przez cały sierpień liczba zapytań o mobilizację wynosiła natomiast 519 668.

Zainteresowanie tą kwestią było zbliżone do obecnego poziomu w miesiącach luty i marzec, a więc na początku wojny. Według statystyk Yandex, fraza "mobilizacja" była wpisywana wtedy kolejno 1 005 897 oraz 1 315 314 razy. Szczyt zainteresowania tą frazą przypadł w maju: wówczas wpisywano je w wyszukiwarce 2 063 796 razy. Można przypuszczać, że przy uwzględnieniu danych z tego tygodnia, we wrześniu może to być jedno z najczęściej wpisywanych haseł w Yandex od początku wojny w Ukrainie.