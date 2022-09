Python i AI w służbie e-commerce

Co ważniejsze, to nie tylko przystępnie podana wiedza o technicznym i biznesowym charakterze, ale przede wszystkim praktyczny indeks darmowych repozytoriów danych. Stanowią one znakomity punkt wyjścia do własnych ćwiczeń. Ostatnia, trzecia część książki to swoisty "przepisownik", czyli zbiór gotowych kodów źródłowych, które z powodzeniem można wdrożyć we własnym e-sklepie.