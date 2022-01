Bonanza Mine od Intela. Firma wejdzie na rynek koparek Bitcoina

Wydobywanie kryptowalut to w ostatnich latach prężnie rozwijający się biznes. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku wydobywania najcenniejszej kryptowaluty , czyli Bitcoina jest już nieopłacalne komercyjnych procesorach czy kartach graficznych.

W tym celu są teraz wykorzystywane proste układy typu ASIC, czyli takie, które są dedykowanie wyłącznie pod konkretny rodzaj obliczeń. Są one wtedy wydajne, ale zarazem będą się nadawać tylko na śmietnik, jeśli algorytm uległby zmianie.

Aktualnie najbardziej znane są koparki firm MicroBT i Bitmain, które jak się wydaje niedługo będą mieć rywala w postaci Intela . Ponadto jak podaje serwis Tomshardware wygląda też, że Intel zawarł ze startupem GRIID umowę dotyczącą wykorzystania energooszczędnego układu o kryptonimie Bonanza Mine . Na razie to czysta spekulacja, ale być może historia jego powstania jest podobna do procesorów Threadripper od AMD powstałych w wyniku pracy po godzinach pewnej grupy inżynierów...

Umowa miałby obejmować rozpoczęcie przez Intela dostaw wyspecjalizowanego układu jeszcze w tym roku, a GRIID ma mieć gwarancję co najmniej 25 proc. dostaw aż do 2025 roku, przy czym cena układów byłaby niezmienna do 2023 roku.