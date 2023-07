Weryfikacja przez telefon? Oszuści znaleźli na nią sposób

SIM Swapping, czyli praktyka tworzenia duplikatu karty SIM ofiary bez jej wiedzy, to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi boryka się dzisiejszy świat internetu i telekomunikacji. Przestępcy, którzy posługują się tą metodą, są w stanie ominąć dwuetapową weryfikację, co stanowi pierwszy krok na drodze do kradzieży danych, a w skrajnych przypadkach nawet pieniędzy z konta bankowego.