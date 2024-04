Twój e‑PIT: Polacy złożyli 5 mln zeznań. Sprawdź, jak to zrobić

Twój e-PIT przydał się już 5 mln Polaków do złożenia rozliczenia PIT. Termin mija 30 kwietnia, do tego czasu warto zalogować się do usługi i sprawdzić, czy automatycznie wypełnione rozliczenie nie zawiera błędów. Jeśli nie, warto złożyć PIT już teraz, by szybciej otrzymać zwrot nadpłaty podatku.