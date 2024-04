Rozliczenie PIT. Czas ucieka, sprawdź dostępne metody

30 kwietnia mija termin, do kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy za ubiegły rok. Podatnicy mogą to zrobić na kilka sposobów, ale dla większości najwygodniejsza może się okazać usługa Twój e-PIT dostępna w sieci. Alternatywnie można również skorzystać z innych aplikacji do rozliczeń.

Podatnicy, którzy są dopiero przed rozliczeniem podatku za ubiegły rok, mają wiele metod do dyspozycji. W większości przypadków szczególnie wygodna może się okazać usługa Twój e-PIT dostępna dla każdego przez internet. By z niej skorzystać, trzeba jedynie zalogować się z wykorzystaniem jednej z metody uwierzytelniania tożsamości. Można do tego wykorzystać m.in. Profil Zaufany czy aplikację mObywatel.

Twój e-PIT nie jest jedyną opcją. Fani klasycznych aplikacji również mogą znaleźć coś dla siebie. Na rynku nadal funkcjonuje szereg aplikacji do rozliczania PIT-ów, których przewagą nad internetową usługą jest możliwość składania wielu rodzajów formularzy wraz z załącznikami. Proponowane przez nas programy możecie znaleźć w redakcyjnym zestawieniu aplikacji do rozliczania podatku przez internet.

Co do zasady warto pamiętać, że szybciej rozliczony podatek oznacza szybszy zwrot nadpłaty na konto. Urząd Skarbowy musi wysłać pieniądze w krótszym czasie w przypadku rozliczenia elektronicznego. Lepiej unikać więc rozliczenia w formie papierowej w US, jeśli priorytetem jest szybkość otrzymania zwrotu na konto. Status zwrotu nadpłaty podatku dochodowego można sprawdzić także przez internet.

W kontekście rozliczenia podatku dochodowego warto być wyczulonym na wiadomości e-mail, które można w tej sprawie dostać na prywatną skrzynkę. Jak niedawno ostrzegał CERT Polska, oszuści wykorzystują również ten motyw, by zachęcić nieświadome ofiary do podania numerów swojej karty płatniczej do rzekomego "otrzymania zwrotu nadpłaty podatku". Oczywiście ta forma komunikacji nie ma związku z autentyczną realizacją przelewów i w ten sposób można wyłącznie stracić pieniądze z konta.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl