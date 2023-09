Nowy obowiązek prawny dla podmiotów świadczących usługi poczty elektronicznej – Sprawdź wdrożenie SPF, DMARC i DKIM narzędziem bezpiecznapoczta.cert.pl

SPF (Sender Policy Framework) ma na celu zdefiniowanie i zweryfikowanie, kto może wysyłać wiadomości e-mail z Twojej domeny. SPF działa na podstawie rekordów DNS przypisanych w konfiguracji domeny i umożliwia serwerom e-mailowym sprawdzenie, czy adres IP nadawcy jest upoważniony do wysyłania wiadomości w imieniu określonej domeny. Jeśli adres IP się zgadza, e-mail jest uważany za autentyczny.

DKIM pozwala nadawcy e-maila podpisać wiadomość za pomocą klucza prywatnego, a następnie odbiorca może zweryfikować tę wiadomość, używając klucza publicznego dostępnego w DNS dla domeny nadawcy. To pozwala na sprawdzenie, czy wiadomość e-mail jest rzeczywiście wysłana przez prawidłowego nadawcę.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) to kolejny mechanizm zabezpieczający e-maile, który działa razem z DKIM i SPF (Sender Policy Framework). DMARC dodaje dodatkową warstwę kontroli i zabezpieczeń do procesu dostarczania wiadomości e-mail. Odpowiada za weryfikację autentyczności nadawcy: DMARC pomaga w weryfikacji, czy nadawca wiadomości e-mail jest autentyczny. Działa na podstawie informacji zawartych w nagłówku DKIM i SPF oraz określa, czy wiadomość jest zgodna z polityką DMARC nadawcy.