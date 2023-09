Sieci zarządzane programowo jako gwarancja elastyczności

W obliczu niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, głównie pandemii i wojny w Ukrainie, firmy na całym świecie musiały w ostatnich latach przebudować swoje operacje i strategie tak, by sprostać różnorodnym wyzwaniom. W dziedzinie IT miały one dodatkowy wymiar, dotyczący głównie wydajności i bezpieczeństwa. W tym kontekście technologia SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) staje się kluczowym elementem, zapewniającym elastyczność i bezpieczeństwo sieci korporacyjnych.

Ostatnie lata nie były lekkie dla specjalistów od infrastruktury sieciowej w firmach. Wojna w Ukrainie spowodowała przerwy i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Firmy musiały szybko dostosować swoje operacje i strategie, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem. W przypadku IT oznaczało to konieczność zapewnienia ciągłości działania systemów i usług, w każdej sytuacji z uwzględnieniem takich, które – teoretycznie – mogą się jeszcze wydarzyć. Wiele firm mierzyło się z koniecznością zainwestowania w dodatkowe zasoby IT, aby poradzić sobie z wyzwaniami, co z kolei zwiększyło ich koszty operacyjne.

Jest to o tyle trudniejsze, że chwilę wcześniej przedsiębiorstwa musiały przejść rewolucję związaną z pandemią, która m.in. wymusiła na wielu z nich przejście na pracę zdalną. To z kolei zwiększyło zapotrzebowanie na bezpieczne i wydajne rozwiązania sieciowe, które mogłyby obsłużyć zwiększony ruch i zapewnić bezpieczny dostęp do zasobów korporacyjnych dla osób pracujących zdalnie. Firmy zostały zmuszone do szybkiego dostosowania swoje sieci, aby poradzić sobie z tym nagłym wzrostem ruchu, co często wymagało inwestycji w nowe technologie i infrastrukturę.

MPLS odchodzi w przeszłość

Przedsiębiorstwa przez lata wykorzystywały technologię MPLS (Multi-Protocol Label Switching) do budowy sieci WAN. Chociaż sieci oparte na MPLS były niegdyś standardem, to wymagały skomplikowanego zarządzania, były kosztowne i nie oferowały wystarczającej elastyczności. Na przykład każda zmiana w konfiguracji sieci wymagała ręcznej interwencji, co było czasochłonne i podatne na błędy. Ponadto sieć zbudowana z wykorzystaniem technologii MPLS nie była w stanie optymalnie obsłużyć rosnącego ruchu związanego z chmurą i aplikacjami SaaS, co prowadziło do problemów z wydajnością. W rezultacie coraz więcej firm musiało borykać się z opóźnieniami i przestojami, które istotnie wpływały na wyniki biznesu.

Odpowiedzią na te wyzwania są nowe modele architektury sieciowej, takie jak SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), które pozwalają na bezpieczniejszą i bardziej wydajną pracę. SD-WAN to nowoczesne, zintegrowane rozwiązanie sieciowe upraszczające zarządzanie siecią WAN. W przeciwieństwie do MPLS oferuje centralne zarządzanie siecią i większą elastyczność. Wyróżnia się zaawansowanym systemem bezpieczeństwa zaszytym w całym rozwiązaniu, rozbudowaną analityką big data pozwalającą na analizę parametrów jakościowych sieci oraz możliwością pełnej integracji z istniejącą siecią MPLS.

Kluczowym elementem SD-WAN jest oddzielenie warstwy sterującej, czyli oprogramowania, od warstwy sprzętowej. W tradycyjnych sieciach decyzje dotyczące ruchu sieciowego są podejmowane przez sprzęt, co może być nieefektywne i skomplikowane. W przypadku SD-WAN te decyzje są podejmowane przez oprogramowanie, co oznacza, że sieć jest bardziej elastyczna i łatwiejsza w zarządzaniu.

Dlaczego SD-WAN?

SD-WAN to elastyczna i bezpieczna technologia sieciowa, która znacznie upraszcza zarządzanie siecią WAN. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które chcą poprawić wydajność i bezpieczeństwo swojej sieci.

Po pierwsze, umożliwia centralne zarządzanie siecią, co znacznie upraszcza procesy administracyjne. Jednym z rozwiązań jest Zero-Touch Provisioning, co oznacza zautomatyzowanie konfiguracji urządzeń włączanych do sieci. Najważniejsze parametry są definiowane centralnie i pobierane przez urządzenie końcowe. Wszystkie zmiany ustalane są automatycznie i wdrażane bez konieczności angażowania techników w lokalizacjach. To znaczne ułatwienie, szczególnie tam, gdzie działa wiele oddziałów w rozległych sieciach.

Po drugie, SD-WAN jest niezwykle elastyczne i może być łatwo dostosowane do zmieniających się potrzeb firmy. Umożliwia modyfikowanie architektury sieci bez ingerencji w sprzęt, co przypomina rozwiązania wirtualizacyjne znane choćby z technologii serwerowych. To pozwala na dostosowanie architektury do bieżących, zmieniających się potrzeb.

Po trzecie, oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić sieć przed różnymi zagrożeniami. Opiera się na koncepcji "Zero Trust", co oznacza m.in. udzielanie dostępu do sieci w oparciu nie o adres IP czy nawet fizyczną lokalizację, a o tożsamość użytkownika, urządzenia i aplikacji. To rozwiązanie znacznie skuteczniejsze, ale również łatwiejsze w zarządzaniu.

Po czwarte, umożliwia lepszą kontrolę nad ruchem sieciowym, co przekłada się na lepszą wydajność i niezawodność. Ułatwia zarządzanie ruchem na poziomie konkretnych aplikacji, a także analitykę w czasie rzeczywistym. To pozwala na wygodne planowanie rozwoju środowiska sieciowego oraz ma niebagatelne znaczenie dla bieżącego sterowania ruchem.

Po piąte wreszcie, SD-WAN jest kosztowo efektywne, ponieważ rozwiązanie monitoruje wydajność poprzez dopasowanie ruchu do potrzeb konkretnych aplikacji czy użytkowników, jak również aktywnie wykorzystuje dostępne w danej lokalizacji technologie dostępowe. Pozwala w tym względzie na ustalenie priorytetów, w zależności od obciążenia lub wymagań biznesowych dla konkretnych lokalizacji firmy.

Od planu po wdrożenie

Wdrożenie rozwiązań SD-WAN to część oferty dla biznesu T-Mobile. Dostawca oferuje zaawansowane usługi, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i komunikacji. Przygotowuje architekturę sieci wraz z implementacją i zarządzaniem, co pozwala na elastyczne zmiany w trakcie działania sieci. To kompleksowe rozwiązanie, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta.

T-Mobile zapewnia pełne wsparcie, gwarantując ciągłość usługi, pomoc i obsługę techniczną dostępną 24/7/365. Usługa jest dostarczana w oparciu o technologie trzech wiodących dostawców: Versa Networks, Cisco Meraki oraz Cisco Viptela. Dzięki temu klienci T-Mobile mają dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii SD-WAN dostępnych na rynku. Dostawca oferuje pełną gamę rozwiązań dostępowych, takich jak Internet, MPLS, LTE, co pozwala na dostosowanie sieci do specyficznych potrzeb klienta.

Co dalej?

Według danych IDC wartość rynku wdrożeń SD-WAN jeszcze w tym roku ma wynieść ponad 5 mld dolarów, co oznacza wzrost o co najmniej 30 proc. w ciągu 12 miesięcy! Jak oceniają analitycy tej firmy, tradycyjne sieci korporacyjne "nie spełniają potrzeb dzisiejszego nowoczesnego biznesu cyfrowego, w szczególności w odniesieniu do wspierania aplikacji SaaS oraz wykorzystania chmury".

Tymczasem firmy coraz bardziej polegają na technologiach chmurowych i aplikacjach SaaS, a więc SD-WAN będzie w kolejnych latach coraz bardziej niezbędne. Ta technologia oferuje większą elastyczność, lepszą wydajność i łatwiejsze zarządzanie. Dzięki takim rozwiązaniom firmy są lepiej przygotowane na nieznaną i trudną do przewidzenia przyszłość.

