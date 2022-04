Sklep Google Play ukryje zapomniane aplikacje. Zmiana od 1 listopada

Programy, które nie spełnią tego wymagania, od 1 listopada 2022 roku nie będą możliwe do wyszukania i instalacji przez posiadaczy telefonów z Androidem w wersji wyższej od target API w Manifeście.

W praktyce oznacza to ukrycie ze sklepu Google Play dawno zapomnianych aplikacji i takich, które nie są aktualizowane przynajmniej raz na dwa lata (mając na uwadze konieczność każdorazowego dostosowania aplikacji do najnowszych standardów Androida zgodnie z dokumentacją). Dla najmniejszych twórców może to oznaczać porzucenie niektórych projektów z tytułu nieopłacalności ich dalszego aktualizowania.