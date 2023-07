Sklep Google Play z nową funkcją. Pokaże różne wersje aplikacji

W sklepie Google Play testowana jest nowa funkcja. Skierowana jest ona do tych użytkowników, którzy korzystają nie tylko ze smartfona, ale też z innego rodzaju urządzeń. Dzięki niej możliwy jest podgląd tego, jak aplikacja prezentuje się na tabletach, smartwatchach, telewizorach czy chromebookach.

Nowe funkcje wpłyną też na wyświetlane w sklepie Play wyniki. Jak podaje serwis Phone Arena , recenzje i liczba gwiazdek, stanowiąca ocenę aplikacji, będą różne, dla różnych typów urządzenia. Umożliwi to pozyskiwanie bardziej precyzyjnych informacji na temat jakości danego oprogramowania na określonym sprzęcie.

Możliwość łatwego sortowania opinii o aplikacjach według urządzenia wydaje się być funkcją bardzo przydatną w czasie, gdy mamy do dyspozycji tak wiele rodzajów urządzeń z systemem Android. W końcu korzystanie z aplikacji może wyglądać inaczej w przypadku smartwatcha i inaczej w przypadku tabletu czy telewizora.

Zmiany w sklepie Google Play nie zostały jeszcze wdrożone dla wszystkich użytkowników. Część z nich może już jednak korzystać z nowej funkcji, co pozwala zakładać, że niebawem funkcja będzie szeroko dostępna. Nigdy nie można mieć jednak pewności, czy zmiany zostaną wdrożone do oficjalnej wersji aplikacji i trafią do wszystkich użytkowników, czy jednak Google się z nich wycofa.