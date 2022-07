SMS o paczce. Mężczyzna stracił 64 tysiące złotych

35-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego otrzymał SMS o przesyłce kurierskiej. Nadawca sugerował, że konieczne jest uiszczenie drobnej opłaty, by paczka mogła trafić w jego ręce. Chodziło o mniej niż dwa złote. Mężczyzna, widząc informacje, że jego paczka została wstrzymana z powodu tak niewielkiej pomyłki, postanowił uiścić tę opłatę.

Otworzył więc odnośnik, który oszuści przesłali w wiadomości. Jak czytamy w policyjnym komunikacie , strona, na którą został wówczas przekierowany, była łudząco podobna do prawdziwej witryny banku, z usług którego korzysta na co dzień mężczyzna.

35-latek uzupełnił więc wyświetlający się na stronie formularz, podając przy tym komplet danych, służących do korzystania z bankowości internetowej. Oprócz tego mężczyzna dodał dodatkowe urządzenie mobilne do listy urządzeń zaufanych - chodziło o sprzęt, z którego korzystali oszuści.

Krótko po tym z konta zaczęły znikać pieniądze. To w tym momencie 35-latek zdał sobie sprawę, że padł ofiarą oszustwa. Przestępcy zdołali wyprowadzić z konta łącznie 64 tys. złotych.

Kolejny raz przyłączamy się do apelu policji. Nie należy wchodzić w linki przesyłane w wiadomościach SMS lub mailach. Firmy kurierskie nie proszą o uiszczanie dodatkowych opłat w takiej formie, a śledzenie czy przekierowanie paczki najlepiej realizować ręcznie kopiując numer przesyłki i wklejając go w odpowiednim miejscu na stronie danej firmy kurierskiej. Zajmuje to więcej czasu, ale gwarantuje bezpieczeństwo.