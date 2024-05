Uwaga na SMS. "Twoje oprogramowanie jest nieaktualne"

Przypomina ona do złudzenia prawdziwą stronę firmy Kamsoft. Użytkownik może stąd pobrać "aktualizację", którą w praktyce jest spreparowany plik. Gdy złośliwe oprogramowanie trafi na komputer, później będzie w stanie wykradać z niego prywatne dane ofiary . Jak ustalił CERT Orange Polska, domenę zarejestrowała 30 kwietnia osoba prywatna i kierują do niej dwa adresy IP. Utrzymywana jest w infrastrukturze Cloudflare.

"Atakujący przygotował prostą stronę, nie zawierającą niczego, co mogłoby łączyć ją z podobnymi atakami. Co więcej, domena została przez tydzień "wygrzana", by systemy bezpieczeństwa nie zidentyfikowały jej jako nowej. Dodatkowo oszust zastosował niestandardowe certyfikaty SSL. Mówiąc wprost – nieco bardziej się tu napracował, by osiągnąć większą skuteczność" - tłumaczy zespół CERT Orange Polska na blogu.