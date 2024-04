Wiadomość od "info-SMS". Dostaniesz w konkretnym momencie

Kolejny przypadek takiego ataku SMS udokumentowała nasza czytelniczka Marta. W jej smartfonie można znaleźć historię trzech wiadomości z nadpisem nadawcy SMS-info, które sugerują konieczność odwiedzenia podlinkowanej strony , by "potwierdzić sprzedaż przedmiotu". W tym przypadku wiadomości zostały wysłane po wystawieniu przedmiotu na OLX , ale to nie musi być reguła.

Analogiczne ataki są realizowane także w kontekście użytkowników innych popularnych serwisów sprzedażowych tego rodzaju. Co do zasady takie wiadomości radzimy po prostu ignorować, a przy okazji zgłaszać do CERT Polska pod numerem 8080. Jedną z kluczowych zasad bezpiecznego poruszania się po cyberprzestrzeni jest zakaz klikania nieznanych linków, bo te mogą prowadzić do spreparowanych stron.