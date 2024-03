SMS z linkiem jak puszka Pandory. Otworzysz i jest problem

SMS z podejrzanym linkiem może trafić do każdego. Oszuści potrafią zrobić naprawdę wiele, by uśpić czujność użytkownika. Na przykład stworzyć stronę do złudzenia przypominającą oficjalną stronę Orange Polska. Jeśli jesteś klientem tego operatora, to wysłuchaj apelu CERT Polska.

CERT Polska po raz kolejny staje na straży ochrony danych i apeluje o ostrożność. W mediach społecznościowych pojawiło się nowe ostrzeżenie dotyczące wiadomości SMS z linkiem kierującym rzekomo do strefy klienta Orange Polska. "Rzekomo", gdyż w istocie mamy do czynienia ze stroną wyłudzającą dane do logowania.

Fałszywy SMS z linkiem, którego nie powinniśmy otwierać

Rzeczona wiadomość SMS informuje odbiorcę, że oczekuje się potwierdzenia konta, by "linia pozostała aktywna". Do wiadomości dołączony jest link prowadzący do fałszywej strefy klienta. W rzeczywistości jest to strona powstała w jednym celu: wyłudzanie danych logowania do serwisu.

Brak chociażby umiarkowanej dawki sceptycyzmu może skończyć się tragicznie zarówno w tym, jak i w wielu innych przypadkach, będącymi w rzeczywistości próbami wyłudzenia danych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Fałszywych SMS-ów jest znacznie więcej

Na łamach dobreprogramy.pl regularnie informujemy o tym, jak groźne są fałszywe SMS-y i na jakie wiadomości należy zwracać szczególną uwagę. Przykładów (niestety) nie trzeba daleko szukać; CERT Orange Polska ostrzega przed fałszywą wiadomością SMS o paczce.

Zobacz także : Wiadomość SMS o paczce. Każdy może taką dostać

Z jednej strony jest to rodzaj oszustwa, który zdołał skutecznie przebić się do zbiorowej świadomości ludzi. Z drugiej zaś mamy do czynienia z jego nową wersją. Niemniej oszuści sięgają po coraz nowsze metody działania, takie jak fałszywe wiadomości o skandalach wokół znanych osób.

Sebastian Barysz, dziennikarz dobreprogramy.pl