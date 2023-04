Światłowód Play i UPC trafił do tysięcy nowych mieszkań

Play i UPC docierają do nowych klientów. W najnowszym komunikacie prasowym Play czytamy o rozbudowie sieci światłowodowej w marcu 2023 r. Według udostępnionych informacji internet światłowodowy został w ubiegłym miesiącu udostępniony dla kilku tysięcy nowych adresów.

Z przekazu medialnego dowiadujemy się, że internet Play i UPC został udostępniony przede wszystkim w dużych miastach. Play w swoim przekazie wymienia takie miejscowości, jak: Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Rozbudowa sieci nie ograniczyła się jednak wyłącznie do największych miast w naszym kraju.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że internet światłowodowy od Play i UPC dotarł też do mieszkańców mniejszych miast. W komunikacie wyróżniono takie miejscowości jak Nowa Sól (lubuskie), Pabianice (łódzkie), Łuków (lubelskie), Rumia (pomorskie) i Pułtusk (mazowieckie).

Play oferuje internet światłowodowy w trzech wariantach prędkości - do 1 Gb/s, do 600 Mb/s i do 300 Mb/s. W komunikacie nie wyszczególniono, czy wszystkie nowe adresy otrzymały możliwość korzystania z najszybszego łącza.