Syn zeskanował kod QR. Ojciec musiał zapłacić 800 zł

Podczas zabawy przy jednej z gier online 12-latek otrzymał od innego gracza kod QR. Nadawca obiecywał, że kryją się pod nim darmowe gadżety do gry. Skuszony tą obietnicą, chłopak zeskanował kod, ale nie otrzymał prezentu. Uruchomił za to płatne usługi, za co ojcu przyszło słono zapłacić.