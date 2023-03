Kod QR i płatność "przez Pocztę Polską". Taka usługa nie istnieje

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik ostrzegający o kolejnym patencie oszustów, tym razem wykorzystujących wizerunek Poczty Polskiej. Próba kradzieży rozpoczyna się w tym przypadku od kontaktu przez e-mail ze sprzedającym z sieci, który celem sfinalizowania transakcji wysyła jedynie kod QR do zeskanowania przez zainteresowanego. Link prowadzi do spreparowanej strony Poczty Polskiej, którą upodobniono do autentycznego sklepu, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek, ale na pewno nie nowego iPhone'a.