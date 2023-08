Szybki Internet dla każdego Polaka. Ministerstwo Cyfryzacji składa obietnice

Większość z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez Internetu. Wedle najnowszych danych spędzamy w sieci kilka godzin każdego dnia . Często niewystarczający jest sam fakt posiadania dostępu do sieci. Wiele osób liczby, że nie tylko w biurze, ale także w domu czy mieszkaniu będzie mogło cieszyć się szybkim Internetem. Do tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, o którą chce zadbać ministerstwo cyfryzacji.

Nowe inwestycje będą kontynuacją działań, jakie w kilku minionych latach podejmowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wedle zapowiedzi członków ministerstwa cyfryzacji przewidywana jest największa w historii inwestycja w budowę sieci telekomunikacyjnej. Dzięki niej szybki Internet o przepustowości co najmniej 300 Mb/s ma dotrzeć do ponad 1,6 mln internetowych białych plam.

– 64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.