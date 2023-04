Tajemniczy procesor AMD pojawił się w Chinach. Jest ogromny

Procesory AMD Epyc 9004X z generacji Genoa-X zostały zapowiedziane kilka miesięcy temu, ale ciągle czekamy na ich oficjalną premierę. Producent planuje wprowadzić ważne usprawnienia względem obecnych modeli AMD Epyc 9004 Genoa (bez dopisku X) - jednostki mają zaoferować nawet 96 rdzeni/192 wątki, ale do tego zostaną wyposażone w dodatkową pamięć 3D V-Cache.

Wygląda na to, że niektórzy już teraz mają dostęp do nowych procesorów AMD. W chińskim serwisie Goofish pojawiła się oferta sprzedaży próbki inżynieryjnej jednostki AMD Epyc Genoa-X. Uwagę zwraca przede wszystkim rozmiar procesora. Jednostka pasuje do płyt głównych z nowym gniazdem AMD SP5, które zostało wprowadzone przy okazji premiery procesorów Epyc 9004 z generacji Genoa.