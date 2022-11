Telefon od "urzędu skarbowego"? Rozłącz się, jeśli usłyszysz te słowa

Mieszkanka Zamościa padła ofiarą oszustów podszywających się pod urząd skarbowy, o czym donoszą policjanci z Zamościa. Schemat jego przebiegu był podobny do innych, popularnych oszustw telefonicznych, a dokładniej mówiąc spoofingu telefonicznego, o którym często ostrzegamy. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika urzędu. Przekonywał ją, że urząd skarbowy chce jej wypłacić pieniądze - 20 tys. zł, ale zanim do tego dojdzie, kobieta musi wykonać kilka czynności.