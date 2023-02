Telefon z numeru 451400728. "Potencjalne oszustwo z fotowoltaiką"

Przychodzące połączenie z numeru 451400728 to "potencjalne oszustwo z fotowoltaiką" - wynika z klasyfikacji zagrożenia w serwisie nieznany-numer.pl . Na problem zwrócił uwagę nasz czytelnik Sebastian, który dostał takie połączenie i celowo je odebrał. Chociaż posiada w smartfonie aplikację wykrywającą niechciane połączenia (tutaj Orange Telefon ), postanowił odebrać telefon zakładając, że klasyfikacja numeru +48451400728 może być błędna , przez co mógłby przeoczyć ważną rozmowę.

Rozpoznanie podejrzanej oferty fotowoltaiki okazuje się jednak trafne. "Wyróżnikiem tej "rozmowy" było to, iż dosłownie w momencie uzyskania połączenia automat zaczął odtwarzać nagraną ofertę dofinansowania na energię. Nie można było przerwać nagrania nawet wciskaniem przycisków na klawiaturze, mogłem się jedynie rozłączyć. Prawdopodobnie to całkowicie zautomatyzowany scam" - tłumaczy pan Sebastian. Analogiczną sytuację potwierdza jeden z komentarzy w serwisie nieznany-numer.pl. Wszystko wskazuje więc na to, że połączenie z numeru 451400728 to tzw. robocall.