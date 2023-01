TikTok działa "w poziomie" w tabletach z Androidem

TikTok po aktualizacji działa w tabletach z Androidem w poziomej orientacji ekranu. Chociaż na tę chwilę pozwala to wyłącznie na wyświetlanie sekcji komentarzy obok pionowych filmów, może to być także pierwszy z wielu kroków do przyzwyczajenia użytkowników TikToka do poziomych nagrań, których wdrożenie w przyszłości jest już testowane.

TikTok znany jest dziś z krótkich filmów w pionowej orientacji, ale już wkrótce serwis może zaoferować także pełnowymiarowe filmy w poziomie. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to pogoń za pozycją YouTube'a (który kiedyś uruchomił krótkie filmy Shorts zapewne po to, by gonić TikToka). W międzyczasie na wszystkim korzystają użytkownicy - aplikacja TikToka na Androidzie działa już w poziomej orientacji w tabletach, co na dziś pozwala wygodniej oglądać pionowe filmy jednocześnie przeglądając komentarze.

Na zmianę zwrócił uwagę 9to5Google. TikTok wyraźnie chwali się nową funkcją, bo baner informujący o zmianie widoczny jest w Google Play z aplikacjami na Androida. Serwis zwraca uwagę, że analogiczny układ interfejsu TikToka był już dostępny wcześniej dla składanych urządzeń (np. Galaxy Z Fold), ale twórcy zwlekali do teraz, by podobny układ udostępnić w tabletach. Będzie on szczególnie pomocny w przypadku największych urządzeń, które po prostu wygodniej obsługuje się "w poziomie".

Źródło zdjęć: © 9to5Google TikTok na Androidzie w poziomej orientacji

Co ciekawe, według danych statcounter za grudzień ubiegłego roku, w Polsce większość użytkowników (bo przeszło 62 proc.) przegląda internet z poziomu smartfonów. Niecałe 37 proc. to wyświetlenia stron generowane z komputerów. Użytkownicy tabletów to marginalna grupa wynosząca mniej niż 0,5 proc. (w skali świata liczby są inne, ale same proporcje generalnie podobne). Co jednak oczywiste, te dane nie mają najpewniej bezpośredniego przełożenia na popularność urządzeń wykorzystywanych do uruchamiania aplikacji społecznościowych.

Czy warto kupić składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4?

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl