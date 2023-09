TikTok zapłaci koszmarnie wielką karę za złamanie RODO. Unia nie odpuści nikomu

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to ekstremalnie ważne rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące zarządzania danymi osobowymi w związku z ich przetwarzaniem i przechowywaniem. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego istoty, za co idzie słono zapłacić . Przekonały się o tym ostatnio władze TikToka.

Pierwszy ze stanów w USA blokuje TikToka. Co z tego wyniknie?

TikTok, należacy do chińskiej firmy ByteDance, ma poważne problemy w wielu krajach Europy oraz Stanach Zjednoczonych. Rządy kilku państw zabroniły korzystania z aplikacji na urządzeniach polityków. Czym to jest spowodowane? - zapytacie. Rzecz jest prosta – chodzi o szpiegostwo na rzecz Komunistycznej Partii Chin, co wyszło na jaw podczas przesłuchania w Kongresie USA.