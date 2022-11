Twitter zalany falą oszustów. Elon Musk szuka rozwiązania

Pomysł Elona Muska był taki, że od tej pory Twitter Blue to konieczność opłacania abonamentu w cenie ośmiu dolarów miesięcznie . Dzięki temu użytkownik zyskuje specjalny znaczek potwierdzający autentyczność jego konta. Płacisz, więc twój profil można uznać za oficjalny. Logiczne, prawda? Efekty widać w poniższym przykładzie.

Dziennikarz Bloomberga, Jason Schreier zwrócił uwagę na jedno z opłaconych kont z niebieskim znaczkiem autentyczności. Ktoś zdecydował się na nazwę sugerującą, że profil należy do firmy Nintendo, a później wstawił Mario z obraźliwym gestem.

Twitter został zalany falą problematycznych zachowań, które były generowane przez konta oszustów wyposażonych w znaczek autentyczności. Może to być doskonałym wyjaśnieniem na powstałe zamieszanie i towarzyszące mu zdziwienie użytkowników. Kiedy znany youtuber technologiczny MKBHD zaczął dokładnie analizować temat, Elon Musk osobiście napisał mu, że ubił niebieskie znaczki.

Musk stwierdził, że działające rozwiązania zostaną zatrzymane na dłużej, a kiepskie pomysły będą zmieniane. Być może to nadinterpretacja z mojej strony, ale rozumiem to jako chęć praktykowania metody prób i błędów. Takie coś faktycznie zaowocuje chaosem, lecz znacznie ważniejszą kwestią jest to, czy dzięki temu uda się wypracować taką wersję platformy Twitter, która okaże się zaskakująco dobra pod niemal każdym względem?