Ubuntu 21.10 z końcem wsparcia. Konieczna aktualizacja systemu

Kolejne wydanie LTS, jak zapowiadano już przy wydaniu wersji Impish Indri, będzie wspierane co najmniej do 2032 roku. W związku z tym, użytkownicy powinni uaktualnić swoje systemy do najnowszej serii Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), która będzie otrzymywać regularne aktualizacje zabezpieczeń i poprawki błędów.

Po zakończeniu wsparcia dla Ubuntu 21.10, które to skończy się 14 lipca 2022 roku, użytkownicy nie będą już otrzymywać aktualizacji oprogramowania. To zaś oznacza, że ​​z czasem mogą stać się podatni na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Nie mogą także liczyć na krytyczne aktualizacje zabezpieczeń, co powinno dodatkowo zachęcić ich do przejścia na wersję 22.04 LTS.