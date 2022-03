Ukraina uruchomiła chatbota e-Wróg. Pomaga likwidować rosyjskie wojska

"Widziałeś okupanta? Zgłoś to siłom zbrojnym za pośrednictwem chatbota e-Wróg" – powiadomiło ukraińskie ministerstwo na swoim kanale na Telegramie . Komunikator cieszy się dużą popularnością w Ukrainie, a wiadomość z pewnością trafiła do wielu obywateli tego kraju.

Chatbot e-Wróg (єВорог) został uruchomiony właśnie na Telegramie. Główną różnicą w stosunku do innych botów jest autoryzacja poprzez aplikację Diia, która umożliwia obywatelom Ukrainy używanie dokumentów cyfrowych na smartfonach do celów identyfikacji i udostępniania. Jest to konieczne, aby sabotażyści nie spamowali fałszywych zdjęć lub filmów.