W praktyce oznacza to, że w urzędzie nie będziemy potrzebować długopisu, a z korytarzy zniknie dużo papieru. Złożenie wniosku o dowód osobisty będzie można zainicjować online, ale bez osobistej wizyty nadal się nie obędzie. Wzór podpisu, skan zdjęcia oraz odciski palców złożyć lub zweryfikować będzie można tylko przy pomocy urządzeń tam dostępnych.

W zawiązku z tym 28 grudnia wszystkie urzędy zajmujące się obsługą dowodów osobistych oraz paszportów mogły sprawić petentom niemiłą niespodziankę. Chociaż mają już na wyposażeniu urządzenia do obsługi wnioskodawców, to w czwartek, 28 grudnia o godzinie 16.00 zablokowany został dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych.