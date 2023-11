Uwaga na ofertę dodatku do emerytury. Logo ZUS to zmyłka

NASK przypomina, by za każdym razem, gdy trafi się na zaskakująco korzystną ofertę w sieci, zastanowić się, czy może być autentyczna. Ta sama zasada dotyczy ofert sprzedaży, które mogą pojawiać się zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Oszuści regularnie wykorzystują sprzyjające im okoliczności roztargnienia, by zachęcać przyszłe ofiary do klikania fałszywych linków lub kupowania produktów w nienaturalnie niskich cenach, co później może prowadzić do problemów. Zasady bezpiecznych zakupów w sieci przypominaliśmy przy okazji Black Friday.