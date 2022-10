Google Chrome co do zasady automatycznie aktualizuje się w komputerach, ale proces rozłożony jest na etapy. W praktyce bardzo możliwe więc, że choć nowa wersja została wydana parę dni temu, nadal nie została zainstalowana w danym komputerze. Wystarczy wejść do ustawień Chrome'a (do zakładki Informacje) i wymusić sprawdzenie aktualizacji. Najnowsza wersja pobierze się automatycznie, a instalacja będzie wymagać ponownego uruchomienia przeglądarki.