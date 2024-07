Wakacyjne oszustwo. Policja ostrzega przed metodą "na kwaterę"

To dobre warunki do działania internetowych oszustów. Policja ostrzega przed oszustwem "na kwaterę". Chodzi o fałszywą ofertę wynajmu domku, pokoju czy mieszkania w miejscowości turystycznej. Jak podkreśla policja, naszą uwagę powinny zwracać wszelkie zachęty do szybkiego podejmowania decyzji. To częsty sposób działania oszustów.