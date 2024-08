Ważna funkcja w mObywatelu. Skorzystało już 4,5 mln osób

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że już ponad 4,5 mln osób zastrzegło PESEL. Można to zrobić przez mObywatela - aplikację mobilną oraz komplementarny serwis webowy. Zastrzeżony PESEL to gwarancja, że osoba trzecia nie weźmie kredytu na cudze dane, nawet gdy te wyciekną do sieci.