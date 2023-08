WhatsApp odświeża aplikację. Będą nowe powiadomienia

Do WhatsAppa trafia kolejna modyfikacja związana z interfejsem - zwraca uwagę WABetaInfo. Twórcy postanowili odświeżyć wizualnie belkę z powiadomieniami o przychodzącej rozmowie głosowej , co jest jednym z wielu drobniejszych elementów składających się na odświeżenie interfejsu całej aplikacji. Nowe powiadomienie jest nie tylko nowocześniejsze wizualnie, ale i czytelniejsze - przyciski zyskały ikony .

WhatsApp co prawda dopiero testuje tę zmianę (i nie jest jeszcze widoczna u wszystkich betatesterów), ale warto odnotować, że wcześniej zmieniono wiele innych drobnych elementów tego typu . W czerwcu do WhatsAppa trafił na przykład przyciemniony górny pasek menu , zaś w połowie miesiąca przeprojektowane menu załączników . Te i inne zmiany przekładają się na dużą porcję poprawek, które w praktyce są wyczekiwaną dawną zmian od lat nieszczególnie zmienianego interfejsu komunikatora .

Część przygotowywanych zmian w WhatsAppie jest także związana z bezpieczeństwem. Znakomitym przykładem jest testowana równolegle nowa opcja blokowania osób, które nie są zapisane w książce adresowej. W praktyce da to użytkownikom WhatsAppa narzędzie do unikania rozmów z nieznajomymi, którzy mogą chcieć wykorzystać komunikator na drodze do oszustwa. Przykładem może być próba wyłudzenia pieniędzy po rzekomej utracie telefonu komórkowego.