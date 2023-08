Wielkie sportowe święto branży IT po raz 4 w Trójmieście. Nowe konkurencje i atrakcje Olimpiady dla programistów

Materiał sponsorowany przez Just Join IT

Już 18 sierpnia na Stadionie Lekkoatletycznym i Rugby w Gdańsku odbędzie się czwarta edycja Just Join Games - wyjątkowej imprezy łączącej świat sportu i IT. Kilkaset osób weźmie udział w niecodziennych zmaganiach, takich jak Scrum Olimpijski czy słynny już Rzut Dyskiem Twardym. W tym roku zaplanowano dwie nowe konkurencje i mnóstwo dodatkowych atrakcji. Będzie można także aktywnie kibicować sportowcom.

Just Join Games to unikalne wydarzenie na sportowej mapie Polski i Europy, organizowane w Trójmieście od 2019 r. przez Just Join IT - największy branżowy portal pracy w Polsce, skupiający najliczniejszą zaangażowaną społeczność specjalistów IT w kraju. W pierwszej odsłonie wzięło udział 250, a rok później już 380 uczestników. W 2022 r. w zawodach wystartowało 50 drużyn firmowych i ponad 500 zawodników, w tym 100 kobiet. Ranga wydarzenia z roku na rok rośnie, bo Just Join Games to niezwykła okazja do integracji w duchu sportowej rywalizacji, realizowana z przymrużeniem oka i z wieloma towarzyszącymi atrakcjami.

W 4. edycji "Olimpiady dla programistów" zaplanowano 10 konkurencji, w tym sprint z laptopem na 100 m, Spacer Dewelopera - iście strongmanowskie wyzwanie na styl spaceru farmera, polegające na przeniesieniu w jak najkrótszym czasie dwóch komputerów na dystansie 40 m - Składanie Klawiatury na Czas, Pchnięcie Monitorem oraz flagowy Rzut Dyskiem Twardym. Pojawią się także dwie zupełnie nowe dyscypliny:

l Workflow na 512m - celem tej rywalizacji jest pokonanie dystansu 512 metrów na ergometrze wioślarskim w jak najkrótszym czasie.

l Łapanie Buga - to dynamiczna konkurencja sportowa, która testuje refleks i zdolności reakcji uczestników na refleksomierzu. Została zainspirowana codziennym wyzwaniem programistów, którzy poszukują i naprawiają błędy (bugi) w swoim oprogramowaniu.

W ramach imprezy odbędą się wydarzenia towarzyszące. Zaplanowano m.in. afterparty w klubie Atelier Sopot, rozgrzewki z profesjonalnymi trenerami czy zorbing. W sąsiedztwie areny zmagań pojawią się strefy foodtrucków i wellness oraz przestrzeń do integracji. O fantastyczną oprawę zadbają DJ-e ekipy Red Bull i wyjątkowy prowadzący Michał "Kliford" Szymański: freestyle'owiec, raper, beatboxer, animator. Partnerzy wydarzenia zaplanowali ponadto wiele atrakcji przy swoich stoiskach.

Just Join Games na stałe wpisało się w kalendarz branży IT i wielu programistów cały rok czeka, aby wziąć udział w kolejnych zawodach. Chcemy za każdym razem zaskoczyć czymś nowym, dlatego w tym roku debiutują dwie konkurencje oraz jeszcze mocniej stawiamy na integrację i zabawę w specjalnych strefach. Stworzymy iście olimpijską atmosferę, dlatego zapraszamy także kibiców do obserwowania zmagań i wspierania zawodników dopingiem. Wejściówki są dostępne na stronie wydarzenia - mówi Klaudia Sobolewska, Head of Partnerships Just Join Games i specjalistka marketingu w Just Join IT.

Tegorocznymi partnerami Just Join Games są firmy Bayer, BIK, Softswiss, Infopulse, Arla, Square One Poland, Luxoft, Danone, Vaillant Group, Media4U i Polcode. Głównym partnerem medialnym wydarzenia jest Grupa WP oraz jej serwisy tech.wp.pl, benchmark.pl i dobreprogramy.pl. Bilety są dostępne do 7 sierpnia na stronie games.justjoin.it.

O Just Join IT

Just Join IT to najszybciej rozwijający się bootstrap startup w Polsce i jeden z liderów rynku pracy. Jest właścicielem dynamicznie rosnących portali pracy justjoin.it, rocketjobs.pl oraz hellohr.pl. W 2022 r. serwisy odwiedziło łącznie ponad 10 mln osób, a zamieszczone w nich ogłoszenia o pracę wyświetlono ponad 100 mln razy. Z usług spółki skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy firm, poszukujących najlepszych pracowników z obszaru IT oraz white collar na całym świecie. Od momentu założenia w 2017 roku firma rozwija się bez zewnętrznego finansowania. Jej założycielami są Piotr Nowosielski i Tomasz Gański.

