Windows 11 21H2 dostanie automatyczną aktualizację do 22H2

O szczegółach można przeczytać w zaktualizowanym dokumencie o problemach Windowsa 11 21H2 na stronie Microsoftu. Firma tłumaczy, że najnowsze wydanie 22H2 trafi do wszystkich korzystających z 21H2, ale proces będzie realizowany partiami. W pierwszej kolejności aktualizacja pojawi się w komputerach, w których Windows 11 21H2 działa najdłużej , a więc w praktyce - u osób, które zainstalowały go zaraz po premierze.

Windows 11 nie zmusi użytkownika do instalacji w danym momencie. Podobnie jak w przypadku "zwykłych" aktualizacji w Windows Update, korzystający będzie mógł sam zdecydować, kiedy ponownie uruchomić komputer i sfinalizować proces aktualizacji. Zamiast czekać, do Windows Update można też oczywiście zajrzeć samodzielnie i wymusić pobranie Windowsa 11 22H2 w dowolnym momencie. Alternatywą pozostaje też zawsze "czysta instalacja" - na przykład po samodzielnym pobraniu obrazu ISO .

Microsoft dodaje, że choć co do zasady aktualizacja Windowsa 11 do najnowszego wydania ma trafić do każdego użytkownika wersji 21H2, możliwe są wyjątki. Chodzi oczywiście o potencjalne problemy ze zgodnością, w przypadku których Microsoft wstrzyma aktualizację do czasu ich rozwiązania. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.