Windows 11 22H2 oficjalnie. Oto najważniejsze nowości

Już na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że choć pełna lista zmian przewidzianych dla Windowsa 11 22H2 jest długa, niektóre nie będą dostępne od ręki. Część pojawi się w Jedenastce dopiero w ramach dodatkowego pakietu. To świeży patent na aktualizacje, który opisywaliśmy wcześniej . Premiera pierwszego takiego pakietu już w październiku.

Nowe funkcje, które już teraz trafiają do Windowsa 11 22H2 obejmują poprawione menu rozmieszczania okien na ekranie . Nowe podziały przydadzą się głównie w przypadku ultraszerokich monitorów, ale nie tylko. Dotychczas część problemów można było ominąć tylko z wykorzystaniem eksperymentalnych wciąż opcji oferowanych w ramach popularnego dodatku Power Toys . Windows 11 22H2 pozwala teraz dodatkowo indywidualnie przypinać poszczególne karty z Edge'a .

Zmiany w przypinaniu okien do ekranu

Do Windowsa 11 22H2 trafia także zupełnie nowy program Clipchamp, który ucieszy wszystkich fanów wideo - zwłaszcza tych, którzy pamiętają czasy prostego, acz skutecznego Windows Movie Makera. Nowy edytor, na podobnej zasadzie, pozwala w prosty sposób przygotowywać filmy do dalszej publikacji z uwzględnieniem tytułów, przejść i edycji dźwięku. Bez wątpienia będzie to narzędzie wykorzystywane przez początkujących lub niewymagających użytkowników chcących poprawić filmy z wakacji lub nieznacznie zmienić nagrania przed publikacją w internecie.