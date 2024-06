Windows 11: jak nagrać ekran?

Wraz z Windows 10 Microsoft wprowadził do systemu narzędzie Xbox Game Bar, które to umożliwia wygodne rejestrowanie obrazu i dostępne jest bezpłatnie. Z kolei wraz z upublicznieniem Windowsa 11 w ręce użytkowników trafiło kolejne narzędzie do nagrywania ekranu, które ulokowane zostało w sekcji Wycinanie wraz z innymi funkcjami przeznaczonymi do tworzenia zrzutów ekranowych.