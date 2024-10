Windows 11: koniec wsparcia kolejnej wersji

Wersje 22H2 i 23H2 są identyczne pod względem kodu. Pasują do nich te same aktualizacje, a jedyna różnica jest taka, że nowe funkcje przychodzą do wersji 22H2 w formie wyłączonej, niemożliwe do uruchomienia bez "aktualizacji" do 23H2, będącej tak naprawdę nałożeniem odpowiedniego pakietu konfiguracji (aktualizacja systemu do 23H2 z 22H2 waży 70 kilobajtów). Wersja 22H2 jest jednak na tyle osobliwa, że bardzo dużo funkcji początkowo reklamowanych jako wyłączne dla następcy, w końcu zostało też uruchomionych także w niej.