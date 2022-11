Windows 11: polecane strony w menu Start i sekundnik na pasku zadań

Windows 11 na kanale Dev został zaktualizowany do kompilacji 25247, która przynosi sporo drobnych zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie do menu Start możliwości wyświetlania proponowanych stron internetowych, które system ma sugerować na podstawie trendów z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika i jego historii przeglądania. W praktyce to kolejny element "propozycji", gdzie już teraz każdy może widzieć sugerowane aplikacje i pliki, co nie każdy uznaje za przydatne rozwiązanie.